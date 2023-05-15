Сартс: Реализация наступления Украины уже началась

Как пояснил Сартс, наступление всегда начинается с создания условий для успешной операции, которая в конечном итоге прорвет линию обороны противника. По его мнению, этот оперативный план уже начал работать, и видно, что теперь инициатива перешла к Украине, что является одной из предпосылок для того, чтобы атака состоялась.

"Это не значит, что мы сейчас можем говорить, в какой момент произойдет то, что все считают большим наступлением, то есть попытка украинцев прорвать российские оборонительные позиции, перейдя в широкомасштабную атаку. То, что реализация плана наступления началась - на мой взгляд, очевидный факт", - сказал Сартс.

На вопрос, могли ли украинцы получить всю военную помощь, запрошенную у западных стран, Сартс ответил, что никогда не будет идеальной ситуации получения всей помощи, чтобы иметь возможность идеально атаковать. "Оценивая происходящее по ту сторону фронта - в России, достаточно хороших признаков, которые дают надежду на то, что эта атака может иметь успешные последствия", - оценил Сартс.

На вопрос, ожидаются ли этим летом решающие события в войне, эксперт ответил, что успех или провал украинского наступления окажет достаточно большое влияние на дальнейшую динамику войны. "Если возникает вопрос о том, как долго может продолжаться эта война, то базовые ответы могло бы дать это наступление", - добавил глава центра НАТО.

Сартс ранее предсказывал, что упомянутое наступление чрезвычайно важно, а в случае его провала и израсходования большого количества ресурсов это неизбежно придаст уверенности России в продолжении войны, а на Западе станут активнее говорить о необходимости Украины искать компромиссы.