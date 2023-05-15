Высокопоставленные чиновники МИД присудили премии сами себе

Государственный секретарь министерства Андрис Пелшс выполнял функции государственного должностного лица в ситуации конфликта интересов: на заседании аттестационной комиссии МИД 1 июля прошлого года он участвовал в принятии решения о награждении денежными премиями должностных лиц и сотрудников центрального аппарата МИД и дипломатических и консульских представительств Латвии, в том числе себя самого.

Пелшс был оштрафован на 280 евро.

В указанном заседании и принятии решения о присвоении себе премий участвовали также заместитель государственного секретаря - политический директор Анджей Вилюмсонс, директор департамента министерства Ивар Пундурс, заместитель государственного секретаря министерства Астра Курме и заместитель государственного секретаря министерства - административный директор Атис Лотс.

Лотс также издал приказ "О денежном вознаграждении должностных лиц и сотрудников центрального аппарата Министерства иностранных дел", в том числе о премировании себя самого.

Вилюмсонс был оштрафован на 250 евро, Пундурс - на 200 евро, Курме - на 220 евро, а Лотс - на 550 евро.

Решение KNAB вступило в силу в апреле.

Как сообщил советник министра иностранных дел Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис, 21 декабря прошлого года, получив информацию об этом деле и оценив обстоятельства в ходе служебной проверки, министр вынес Пелшсу письменный выговор. В результате внутренних проверок МИД недостатки были устранены.

Административное руководство МИД вынесло письменные выговоры и другим лицам, принимающим решения. Все должностные лица, оштрафованные БПБК, заплатили штрафы, указал Дрегерис.