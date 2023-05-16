Два полковника в одном бою: о чем говорит гибель российских офицеров под Бахмутом

Таким образом, за первые пять месяцев 2023 года было подтверждено всего пять случаев гибели полковников на войне в Украине. Их число увеличилось на два всего в одном бою.

Еще в июле 2022 года, комментируя сравнительно большое число погибших высших и старших офицеров в российской армии, британская разведка отмечала, что столь высокие потери среди командиров вызваны тем, что им "приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, так как в российской армии не хватает высококвалифицированных и наделенных полномочиями сержантов, которые выполняют эту роль в западных армиях".

Действительно, командир бригады не должен руководить войсками на передовой. Его место - на командном пункте, откуда он руководит обороной или наступлением по цепи командования с использованием средств связи. Даже если бы он не погиб в бою, сам факт того, что он оказался на передовой, уже означал бы, что в формировании есть проблемы с управлением войсками.

Это может означать, что нижестоящие офицеры не способны руководить своими подразделениями, была нарушена связь, и либо противник прорвался к самому командному пункту и атакует его непосредственно, либо войска отступили настолько, что создалась угроза КП.