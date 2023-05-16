Подоляк: В РФ будет расти ненависть к Украине, их унизили

- В России проживает 140 миллионов, в Украине на сегодняшний день где-то 36 миллионов. Преимущество существует? Что с этим делать Украине?

- Преимущество присутствует в количественном плане именно с точки зрения живой силы. Но есть два фактора, которые нужно учитывать. Первое - это ресурсное истощение, потому что Россия считала, что накопленного советского ресурса достаточно на неделю, месяц, на три месяца и так далее. Они даже предположить не могли, что война затянется, как минимум, на 15 месяцев.

Михаил Подоляк Фото: DW

И, соответственно, второй параметр - ресурсная невозможность дальше вести такую войну. Кривая накопления ресурсов в Украине идет вверх. Вопрос - насколько хватит этого внутреннего ресурса в России. Мы с партнерами говорим о том, что дальнобойные ракеты, которые летят на расстояние от 150 километров, позволяют как раз наносить удары по живой силе. Это увеличит количество смертей российских мобилизованных в два-три, а то и пять-шесть раз. Но есть два других нюанса. Первое - это количество эксцессов, которые нарастают в России и которые пугают население. И второе - это резкое усиление репрессий против любых категорий населения. Скоро эти репрессии будут и против ультрапатриотов, которые будут оказываться более радикальными, чем может себе позволить государство.