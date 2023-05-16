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Польша получила системы HIMARS для размещения на границе с РФ

rus.tvnet.lv
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Системы HIMARS
Системы HIMARS Фото: KACPER PEMPEL/REUTERS

В Польшу прибыла первая партия реактивных систем залпового огня HIMARS, которые власти страны планируют разместить у российской границы, заявил в понедельник вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Русская служба BBC.

"Сегодня мы принимаем HIMARS в польскую армию. Эта техника зарекомендовала себя в бою в руках украинцев, остановив российское вторжение", - сказал Блащак.

В марте министерство объявило, что HIMARS будет развернут в Ольштыне, расположенном в 80 км от границы с Калининградской областью России.

Блащак подчеркнул, что эта высокомобильная реактивная установка укрепит как восточный фланг Польши, так и восточный фланг НАТО.

В 2019 году Польша закупила в США 20 единиц техники HIMARS и получила первую партию заказанного оружия

Варшава уже заявила, что достигла договоренности с Вашингтоном о закупке еще большего количества HIMARS.

По словам Блащака, сейчас две страны ведут переговоры о поставках дополнительных 500 установок.

Он добавил, что хочет, чтобы производство как самой техники, так и необходимых для нее снарядов было передано в Польшу.

Система залпового огня Himars
Система залпового огня Himars Фото: BBC русская служба

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