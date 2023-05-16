Польша получила системы HIMARS для размещения на границе с РФ

В Польшу прибыла первая партия реактивных систем залпового огня HIMARS, которые власти страны планируют разместить у российской границы, заявил в понедельник вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Русская служба BBC.
"Сегодня мы принимаем HIMARS в польскую армию. Эта техника зарекомендовала себя в бою в руках украинцев, остановив российское вторжение", - сказал Блащак.
В марте министерство объявило, что HIMARS будет развернут в Ольштыне, расположенном в 80 км от границы с Калининградской областью России.
Блащак подчеркнул, что эта высокомобильная реактивная установка укрепит как восточный фланг Польши, так и восточный фланг НАТО.
В 2019 году Польша закупила в США 20 единиц техники HIMARS и получила первую партию заказанного оружия
Варшава уже заявила, что достигла договоренности с Вашингтоном о закупке еще большего количества HIMARS.
По словам Блащака, сейчас две страны ведут переговоры о поставках дополнительных 500 установок.
Он добавил, что хочет, чтобы производство как самой техники, так и необходимых для нее снарядов было передано в Польшу.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!