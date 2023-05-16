Видео ⟩ Андрей Данилко в Таллинне: будет ли Сердючка петь по-русски?

- Это глупо, мне кажется. Язык создан для того, чтобы мы понимали друг друга. А его используют в политическом плане, это естественно. Я ничего не вижу плохого пропеть на концерте: "Он бы подошел, я бы отвернулась...". Чтобы люди просто на полтора часа отвлеклись от реальности, расслабились. Они же все хотят вернуться домой, как бы ни было хорошо в Таллинне. Я вчера прошелся по городу - боже, как спокойно, как хорошо, но все равно в мыслях я на Крещатике - это дом. Я хочу побыть здесь и поехать домой...