Их четыре! Самые нервные и истеричные знаки Зодиака

Отметим для начала, что определение "нервный человек" не означает "негативный", ведь далеко не всегда такие люди обладают отрицательной аурой. Однако истерят они больше других - это факт.

Рак

Кто бы мог подумать, что примерных мужей и жен астрологи назовут типичными "истеричками". На первый взгляд, представители этого знака очень спокойные и рассудительные, однако на самом деле - далеки от такой характеристики.

Раки постоянно переживают за работу, за дела, но не всегда показывают это. Они не говорят, а делают, поэтому их переживания и стрессы малозаметны для окружающих.

В периоды "обострений" Раков лучше не трогать, потому что они могут быть очень вспыльчивыми и грубыми.

Астрологи до сих пор не понимают, как эти люди совмещают несовместимое: в одну минуту они не могут найти себе места, а в следующие пять минут уже улыбаются и смеются.

Лев

Если вы хотите найти того, кто лучше остальных скрывает свою нервную натуру, то обратитесь ко Льву.