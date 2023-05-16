Видео ⟩ Эвакуация жителей дома в Кенгарагсе после возгорания балкона

Десятки людей были спешно эвакуированы из своих квартир на улице Икшкилес в Кенгарагсе. С балкона шестого этажа валил черный дым, а жильцам внутри уже нечем было дышать.

Жителям девятиэтажки пришлось быстро выбирать - идти ли с пожарными или закрыть окна и ждать окончания пожара. 34 человека согласились на эвакуацию, а остальные остались и надеялись на лучшее.

Те, кто не был дома, наблюдали за происходящим со стороны. Например, Светлана полтора часа простояла во дворе и очень переживала за своего питомца, который остался в квартире.

"Кот в ужасе, второй день не может прийти в себя, все время боится", - рассказала она.

Официально причина возгорания в полиции пока не озвучена, но есть две версии. Одна из них довольно нетипична - возгорание произошло из-за банки с краской, оставленной под прямыми солнечными лучами.

"Говорят, что там делали ремонт и на балконе была краска. На солнце днем ​​очень жарко, она могла нагреться, и пары могли воспламениться", - говорит жительница дома.

"Кто-то курил, только так могло случиться возгорание, и бросил окурок на балкон, потому что горела не квартира, а балкон", - рассказала жительница дома о еще одной версии.

Оперативные службы закончили свою работу вскоре после 20:00. Квартиры на пятом, четвертом и даже третьем этаже основательно залиты водой, а их жильцы пытаются высушить и потолок, и мебель.

С другой стороны, жители верхних этажей стараются проветрить свои квартиры от запаха горелого пластика и утешаются тем, что за окном уже тепло.

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