Россия выдала Латвии обвиняемого в изнасиловании

Оценивая сотрудничество с Россией, прокурор признал, что оно сократилось, но не прекратилось полностью.

"На самом деле есть немало положительных примеров, например, в вопросах экстрадиции, Россия только недавно решила выдать Латвии насильника", - сказал Остапко.

Если еще несколько лет назад в Латвию в основном поступали запросы о правовой помощи, которые, согласно закону, признаются исполнимыми и допустимыми, то теперь Генеральная прокуратура неоднократно отказывалась их исполнять, отметил Остапко.

Также в отчете Генпрокуратуры о проделанной работе за 2022 год указано, что при оценке запросов о выдаче лиц, поступивших из иностранных государств, были случаи отказа.

России было отказано в экстрадиции нескольких лиц, поскольку запросы были сочтены политически мотивированными.

С началом полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года резко сократилось сотрудничество с компетентными органами России и Беларуси. Во все структурные подразделения прокуратуры и следственных органов направлена ​​информация о том, что сотрудничество с российскими и белорусскими властями сводится к минимуму.

Учитывая, что формальные двусторонние соглашения не денонсированы, каждый запрос о правовой помощи, экстрадиции или передаче процесса оценивается индивидуально, с учетом тяжести и характера правонарушения, актуальности расследуемого дела и острой необходимости сотрудничества.

По информации прокуратуры, в прошлом году из России поступило девять запросов об экстрадиции лиц. Всего в прошлом году из России поступил 31 запрос о правовой помощи.

С латвийской стороны в зарубежные страны было направлено 579 запросов о правовой помощи. В Россию было направлено 70 запросов о помощи в проведении процессуальных действий.