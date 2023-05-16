Жену Шредера уволили за празднование 9 мая в посольстве РФ

Со Ен Шрёдер-Ким (Soyeon Schröder-Kim) - жену бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) - уволили из компании NRW.Global Business после того, как она 9 мая вместе с супругом посетила торжественный прием в посольстве РФ. Во вторник, 16 мая, компания NRW.Global Business, где работала Шрёдер-Ким, заявила, что прекращает с ней трудовые отношения.

"Шрёдер-Ким немедленно освобождена от должности, ее трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления", - сообщила пресс-секретарь земельного министра экономики Северного Рейна - Вестфалии Мона Нойбаур (Mona Neubaur) газете Kölner Stadt-Anzeiger.

Шрёдер-Ким занимала в NRW.Global Business должность представителя в Южной Корее. Как отметили в пресс-службе земельного МВД, компания "неоднократно указывала Шредер-Ким, что представители не должны высказываться по политически чувствительным темам, в частности, в отношении захватнической войны России против Украины".