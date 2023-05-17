Дерзкое ограбление в Дрездене: пять человек признаны виновными в краже драгоценностей более чем на 100 млн евро

Среди похищенного была шпага с эфесом, инкрустированным девятью крупными и 770 мелкими бриллиантами, и аксельбант, украшенный 49-каратным белым бриллиантом.

Коллекция музея "Зеленые своды" известна во всем мире. Фотография 2004 года Фото: AFP

Другой знаменитый экспонат, хранившийся в том же помещении, 41-каратный "Дрезденский зеленый бриллиант", в порядке музейного обмена находился на экспозиции в нью-йоркском музее Метрополитен.

Пресса тогда писала, что похищенные шедевры настолько известны, что продать их невозможно.

Власти обещали награду в 500 тысяч евро за информацию о преступниках и местонахождении сокровищ. Была ли она кому-либо выплачена, неизвестно.

Дерзость ограбления потрясла мир искусства. Но взлом также поднял вопросы об адекватности мер безопасности музея.

Даже один из воров во время судебного разбирательства выразил удивление тем, что им удалось перепилить оконные решетки, никого не потревожив, несмотря на шум.

"Зеленые своды" в 2019 году, еще до ограбления Фото: Getty Images

Ответственность за обеспечение безопасности в музее была разделена между Государственной художественной коллекцией Дрездена и другим региональным органом. Профессор Акерманн считает, что система охраны была одной из лучших в Германии.

Но, добавила она, "в системе безопасности сочетаются многие аспекты - особенности здания, организация, а также технические аспекты. И, как в цепи, каждый аспект должен работать, а в данном случае многие вещи не работали".