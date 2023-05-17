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Мошенники рассылают сообщения от имени системы э-здоровья

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Мошенники рассылают сообщения от имени системы э-здоровья
Мошенники рассылают сообщения от имени системы э-здоровья Фото: Ekrānšāviņš no "Twitter"

Национальная служба здравоохранения (NVD) призывает жителей не поддаваться на СМС-сообщения, рассылаемые мошенниками от имени системы э-здоровья.

NVD сообщила в Twitter, что от имени э-здоровья рассылаются различные мошеннические текстовые сообщения, в которых гражданам предлагается пройти аутентификацию по ссылке, прикрепленной к текстовому сообщению.

NVD подчеркивает, что это мошенническое текстовое сообщение и жителям не следует открывать гиперссылку, содержащуюся в текстовом сообщении, а также вводить свои данные.

NVD предоставил информацию Cert.lv о деятельности мошенников.

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