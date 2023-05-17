Мошенники рассылают сообщения от имени системы э-здоровья

Национальная служба здравоохранения (NVD) призывает жителей не поддаваться на СМС-сообщения, рассылаемые мошенниками от имени системы э-здоровья.
❗️UZMANĪBU! 📲 Esam konstatējuši, ka E-veselības vārdā tiek nosūtītas krāpnieciskas SMS iedzīvotājiem.— Nacionālais veselības dienests (@VMNVD) May 16, 2023
❌ Nekādā gadījumā neveriet vaļā SMS norādīto hipersaiti un neievadiet savus datus! Par krāpnieku aktivitātēm NVD ir sniedzis informāciju @certlv pic.twitter.com/tXVo8SRSBE
NVD сообщила в Twitter, что от имени э-здоровья рассылаются различные мошеннические текстовые сообщения, в которых гражданам предлагается пройти аутентификацию по ссылке, прикрепленной к текстовому сообщению.
NVD подчеркивает, что это мошенническое текстовое сообщение и жителям не следует открывать гиперссылку, содержащуюся в текстовом сообщении, а также вводить свои данные.
NVD предоставил информацию Cert.lv о деятельности мошенников.
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