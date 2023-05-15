Видео ⟩ Со следующего года система э-здоровья будет доступна только с электронной подписью. Почему?

Янис Гарисонс также заявил, что изменения в способах доступа жителей к электронным услугам также будут вызваны более строгой политикой кибербезопасности. В ближайшее время правительство рассмотрит новый закон, основанный на недавно принятой директиве Европейского Союза о сетевой безопасности.

Гарисонс сказал, что все IT-системы и базы данных страны будут классифицированы в соответствии с их важностью, а самые важные из них будут доступны только с помощью самых квалифицированных средств идентификации: "Этот переход будет происходить постепенно, в нем будут задействованы органы безопасности, которые оценят важность этих сервисов и данных, которые используются в этих системах. Но это могут быть не только государственные системы, это могут быть и частные системы, содержащие важные данные".