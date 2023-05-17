Киев раскрыл, сколько россиян сейчас воюет в Украине

"Группировка, которая непосредственно задействована в нашем государстве -

это около 370 тыс. военного компонента, чуть более 20 тыс. войск - национальной гвардии.

И по состоянию на сейчас уже около 7 тыс. в совокупности различных военизированных формирований, вроде частных военных компаний, разного рода добровольцев", - сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.

Буданов отметил, что в российских частях очень мало иностранцев.

Он признал, что Россия не пыталась вовлекать в бои иностранцев, а пыталась компенсировать потери живой силы в Украине заключенными из российских тюрем.

Аналитики украинской военной разведки считают, что российские силы в не имеют достаточного личного состава для проведения широкомасштабных наступательных операций и готовятся к обороне захваченных территорий.