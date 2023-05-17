ISW: Россия продолжает перебрасывать войска в Бахмут

В то же время это может подорвать способность российской армии отразить более широкое украинское контрнаступление в других местах.

Также о переброске четырех батальонов в направлении Бахмута сообщают несколько российских пропагандистов-блогеров, а лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин назвал это "стабилизацией флангов".

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинским военным удалось освободить около 20 км под Бахмутом, а командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял, что Украина продолжают использовать концепцию "активной обороны", которая подразумевает контрудары вблизи Бахмута.

Еще один украинский военный называл главной целью истощение российских сил в этом районе.

Сообщения о прибытии подкрепления свидетельствуют о том, что Россия продолжает концентрировать наступательные силы на Бахмуте, считают эксперты.

Переброску также можно считать ответом на обеспокоенность России по поводу стабильности линии фронта в этом районе на фоне продолжающейся деградации ЧВК "Вагнер", полагают они.

Небольшой успех ВСУ в районе Бахмута, возможно, побудил Россию продолжить тактические атаки в этом районе.

Россия рассчитывает, что новые части позволят захватить оставшуюся часть Бахмута и продемонстрировать тактическую победу перед возможными дальнейшими неудачами в случае украинской наступательной операции, пишет Русская служба BBC.