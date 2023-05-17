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Видео ⟩ Жуткое насекомое заставило гимнастку прервать выступление

rus.postimees.ee
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Лилиана Левински испугалась паука.
Лилиана Левински испугалась паука. Фото: Kuvatõmmis/Youtube

В польском городе Гдыня проходит турнир по художественной гимнастике, на котором выступала и известнейшая польская спортсменка Лилиана Левински, пишет Rus.Postimees

14-летняя гимнастка должна была исполнить номер с лентой, но ее выступление сорвал паук, внезапно оказавшийся на ковре.

Спортсменка настолько испугалась, что остановила номер, стала звать помощь, но подбежавшая девушка из персонала также испугалась насекомого и быстро ушла.

Ситуацию спас один из зрителей: мужчина бесстрашно вышел на бой с пауком, сгреб его в охапку и под бурные аплодисменты унес подальше от нервотрепки и суеты. СМИ сообщают, что с пауком и Лилианой все в порядке, девушка смогла закончить выступление.

Лилиана Левински - двукратная чемпионка Польши и чемпионка командного турнира среди юниоров, а также двукратный серебряный призер чемпионата Европы в Тель-Авиве. 

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