Видео ⟩ Жуткое насекомое заставило гимнастку прервать выступление

14-летняя гимнастка должна была исполнить номер с лентой, но ее выступление сорвал паук, внезапно оказавшийся на ковре.

Спортсменка настолько испугалась, что остановила номер, стала звать помощь, но подбежавшая девушка из персонала также испугалась насекомого и быстро ушла.

Ситуацию спас один из зрителей: мужчина бесстрашно вышел на бой с пауком, сгреб его в охапку и под бурные аплодисменты унес подальше от нервотрепки и суеты. СМИ сообщают, что с пауком и Лилианой все в порядке, девушка смогла закончить выступление.

Лилиана Левински - двукратная чемпионка Польши и чемпионка командного турнира среди юниоров, а также двукратный серебряный призер чемпионата Европы в Тель-Авиве.