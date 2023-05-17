Фото ⟩ Эд Ширан отправил в Таллинн семь желтых скамеек

На скамейках также есть QR-код, с помощью которого можно прослушать голосовые сообщения Эда Ширана о создании альбома.

Желтые скамейки можно найти в популярных местах Таллинна, и это квартал Каларанна, круизный терминал (вблизи ресторана Ocean 11), Ноблесснер (перед бистро Lore), Певческое поле (перед Певческой аркой), яхтенный порт Haven Kakumäe, а также места вблизи инфопункта Кадриоргского парка и на террасе Kivi Paber Käärid.

Скамейки будут находиться в этих местах две недели, после чего они будут переданы на благотворительность. "Мы рады принять участие в захватывающей инициативе Эда Ширана, потому что Таллиннское певческое поле - это дом музыки. У нас тут прекрасно звучат и хоровые песни Певческого праздника, и самые громкие хиты звезд мировой величины. Мы надеемся, что если в рамках этого замечательного проекта уже был найден путь к Певческому полю, то в следующий раз мы с нетерпением ждем под певческой аркой самого Эда Ширана. Мы к этому готовы", - сказал руководитель Певческого поля Урмо Саареоя.

"Недавно выпущенный альбом Эда Ширана, вдохновленный личными переживаниями, " - " (Subtract), показывает одну из крупнейших звезд планеты с его самой уязвимой и честной стороны. В прошлом году Ширан столкнулся с невероятными трудностями. Сначала его беременная жена узнала, что у нее опухоль, которую невозможно лечить до родов. Джамал, лучший друг Эда, неожиданно скончался, а потом певец оказался в зале суда, чтобы защитить свою честь как автор песен. Все эти испытания Эд вложил в свое творчество, и новый альбом переполняют различные эмоции - шок, страх, скорбь, грусть, беспомощность, гнев, депрессия, принятие и надежда", - пишет Warner Music Baltics.