Экс-президент Франции Николя Саркози проиграл апелляцию на тюремный срок за коррупцию

Он был приговорен к трем годам тюремного заключения, однако два из них назначены условно.

Парижский апелляционный суд также постановил, что Саркози может избежать тюрьмы и провести год заключения дома, при этом для контроля за его передвижениями будет использоваться электронный браслет. Ему было запрещено занимать государственные должности в течение трех лет.

1 марта 2021 года суд приговорил Саркози к трем годам заключения по так называемому делу о прослушках 2014 года. Тогда он и его адвокат Тьерри Эрзог были признаны виновными в попытке получить у прокурора Жильбера Азибера незаконным способом информацию о расследовании другого дела - о предположительно незаконном финансировании президентской кампании 2007 года со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.