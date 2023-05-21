Правда ли, что МРТ, рентген, КТ и флюорография опасны для здоровья?

Многие считают, что некоторые медицинские исследования вредны для здоровья и могут сами стать причиной различных заболеваний. "Проверено.Медиа" разбирается, обоснованны ли эти опасения.
Пользователи, которым назначили обследование с помощью МРТ, спрашивают, не опасно ли это, на сайтах сервисов вопросов и ответов. На форумах люди делятся историями, что им не рекомендовали проходить МРТ из-за возможного вреда. Ещё больше подобных вопросов вызывает процедура рентгенографии — интернет-пользователи часто интересуются, насколько это вредно и как часто можно её проходить, делятся своими страхами перед обследованиями. Что же касается компьютерной томографии, то ею пугают даже врачи. Например, Александр Мясников заявлял, что у одного из 500 детей, проходивших эту процедуру, образуется опухоль мозга.
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
МРТ на сегодняшний день — один из самых эффективных методов медицинских обследований. Аппарат МРТ представляет собой большую трубку с мощными магнитами, под воздействием которых протоны в теле пациента выстраиваются в определённом порядке. Затем в обследуемые участки тела посылаются короткие всплески радиоволн, выбивая протоны из равновесия. Когда радиоволны выключаются, протоны вновь перестраиваются. Специальные приёмники улавливают их движение — это помогает получить информацию о точном местонахождении протонов в организме и, как следствие, точную картину строения внутренних органов человека. Протоны в разных типах тканей перестраиваются с разной скоростью и производят разные сигналы, поэтому приёмники способны отличать, например, кости от мышц. При процедуре МРТ, в отличие от рентгена, не используется радиационное излучение, поэтому с этой точки зрения процедура абсолютно безопасна.
Так как в обследовании задействованы мощные магниты, перед процедурой необходимо снимать все металлические предметы. Если в теле пациента есть какие-либо металлосодержащие импланты (например, кардиостимуляторы, некоторые виды протезов, штифты или пластины) или другие предметы, такие как пули или осколки, которые невозможно удалить, процедура МРТ может привести к серьёзным травмам. Это одно из противопоказаний к проведению обследования.
В некоторых случаях для получения более точной информации при проведении МРТ пациенту внутривенно вводят так называемое контрастное вещество, которое может вызвать аллергическую реакцию. Также его не рекомендуют использовать при тяжёлых нарушениях работы почек, поскольку гадолиний, содержащийся в некоторых контрастных веществах, может спровоцировать развитие нефрогенного системного фиброза — заболевания, которое приводит к повреждению внутренних органов. Тем не менее специалисты отмечают, что все эти побочные эффекты использования контрастных веществ очень маловероятны.
Не рекомендуют использовать контрастные вещества и при беременности, так как гадолиний увеличивает риск младенческой смертности и патологий развития плода. Что касается МРТ без контрастного вещества, то никаких подтверждённых данных о негативном влиянии этой процедуры на беременную женщину и ребёнка нет. Тем не менее эта тема ещё не так хорошо изучена, и, чтобы точно ответить на вопрос, насколько это безопасно, необходимы дополнительные исследования.
В целом авторитетные медицинские организации, такие как Национальная служба здравоохранения Великобритании, Университет Стэнфорда (США) и Национальная консультационная служба здравоохранения Австралии, считают МРТ совершенно безопасной процедурой.
Таким образом, у процедуры МРТ есть несколько противопоказаний. Главное из них — наличие в теле металлических предметов, которые невозможно удалить (например, застрявшие осколки или кардиостимулятор). Используя МРТ, в этих случаях можно получить серьёзные травмы, так как мощные магниты в аппарате притянут к себе весь металл. Контрастные вещества, иногда используемые для повышения точности диагностики, могут вызвать аллергическую реакцию. Их также нельзя вводить пациентам с сильной почечной недостаточностью и следует с осторожностью применять при беременности. При этом при отсутствии противопоказаний специалисты называют МРТ совершенно безопасной процедурой, которая не оказывает никаких необратимых воздействий на здоровье человека.
Большей частью неправда
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