Правда ли, что МРТ, рентген, КТ и флюорография опасны для здоровья?

Так как в обследовании задействованы мощные магниты, перед процедурой необходимо снимать все металлические предметы. Если в теле пациента есть какие-либо металлосодержащие импланты (например, кардиостимуляторы, некоторые виды протезов, штифты или пластины) или другие предметы, такие как пули или осколки, которые невозможно удалить, процедура МРТ может привести к серьёзным травмам. Это одно из противопоказаний к проведению обследования.

В некоторых случаях для получения более точной информации при проведении МРТ пациенту внутривенно вводят так называемое контрастное вещество, которое может вызвать аллергическую реакцию. Также его не рекомендуют использовать при тяжёлых нарушениях работы почек, поскольку гадолиний, содержащийся в некоторых контрастных веществах, может спровоцировать развитие нефрогенного системного фиброза — заболевания, которое приводит к повреждению внутренних органов. Тем не менее специалисты отмечают, что все эти побочные эффекты использования контрастных веществ очень маловероятны.