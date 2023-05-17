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Российскому активисту дали семь лет колонии. Он предлагал повесить Путина

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Российскому активисту Михаилу Кригеру дали семь лет колонии
Российскому активисту Михаилу Кригеру дали семь лет колонии Фото: Telegram-канал/ostorozhno_novosti/

Суд в Москве приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима активиста движения "Солидарность" Михаила Кригера, пишет "Медуза".

Как уточняет "Медиазона", Кригера признали виновным в оправдании терроризма и возбуждении ненависти с угрозой применения насилия. Прокурор просил приговорить его к девяти годам лишения свободы.

После оглашения приговора Михаил Кригер пропел "Слава Украине!", сообщает группа поддержки активиста.

По версии обвинения, Кригер посягал на жизнь сотрудников ФСБ и призывал казнить президента РФ Владимира Путина через повешение, пишет "Медиазона". По словам соратников активиста, Кригера судят за посты и комментарии в Facebook.

В 2020 году он прокомментировал пост о Михаиле Жлобицком, устроившем взрыв в управлении ФСБ в Архангельске, и Евгении Манюрове, напавшем на здание ФСБ на Лубянке в Москве: "Ни от кого не скрываю свою лютую ненависть к режиму, чекистам, его установившим, и лично к Путину В. В. И, поверьте мне, когда и если я доживу до повешения этой гэбэшной гниды, то изо всех сил буду бороться за право участвовать в этом духоподъемном мероприятии".

В последнем слове Кригер заявил, что его преследуют из-за того, что он занял антивоенную позицию. Активист также сказал, что мечтает о том, чтобы дожить до "путинского повешения". "Я уверен, что наш диктатор так же заслуживает такой казни, как и иные военные преступники, которых вешали по приговору, например, Нюрнбергского трибунала… Есть Путин - есть реки крови, нет Путина - нет кровопролития", - заявил Кригер.

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