На улице Бривибас в Риге загорелся жилой дом

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В 17:06 в VUGD поступила информация о задымлении на лестничной площадке пятиэтажного жилого дома на улице Бривибас в Риге. На месте было установлено, что горит квартира площадью десять квадратных метров на четвертом этаже.