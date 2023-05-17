На улице Бривибас в Риге загорелся жилой дом

В среду, 17 мая, на улице Бривибас в Риге загорелась квартира, в результате чего пострадал один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
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🇱🇻 Ugunsgrēks dzīvojamā mājā Brīvības ielā Rīgā (blakus Senču un Pērnavas ielas krustojumam).— BreakingLV (@breakinglv) May 17, 2023
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В 17:06 в VUGD поступила информация о задымлении на лестничной площадке пятиэтажного жилого дома на улице Бривибас в Риге. На месте было установлено, что горит квартира площадью десять квадратных метров на четвертом этаже.
В результате пожара пострадал один человек.
Распространение огня было ограничено в 18:03.