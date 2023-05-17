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На улице Бривибас в Риге загорелся жилой дом

rus.tvnet.lv
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Фото: https://twitter.com/DobeAnita

В среду, 17 мая, на улице Бривибас в Риге загорелась квартира, в результате чего пострадал один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

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В 17:06 в VUGD поступила информация о задымлении на лестничной площадке пятиэтажного жилого дома на улице Бривибас в Риге. На месте было установлено, что горит квартира площадью десять квадратных метров на четвертом этаже.

В результате пожара пострадал один человек.

Распространение огня было ограничено в 18:03.

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