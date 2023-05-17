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Видео ⟩ "Гонка" на Юрмальском шоссе закончилась аварией

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В среду утром, 17 мая, двое водителей на Юрмальском шоссе не поделили дорогу, что привело к аварии, сообщает передача Degpunktā.

Сегодня утром на Юрмальском шоссе в направлении Риги произошло столкновение автомобилей Mercedes и Audi. Гонка закончилась через несколько километров, когда две машины столкнулись прямо на трассе.

Водитель Audi рассказывает передаче, что ехал из Юрмалы в Ригу по третьей полосе, когда Mercedes обогнал его по второй полосе. Водитель Mercedes не справился с управлением, его начало заносить и он задел Audi, машины столкнулись и каждый врезался в свою сторону дороги.

Водитель Audi вспоминает, что удар был довольно сильным.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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