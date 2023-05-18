Фото ⟩ в Риге четырехдневным праздником открылось новое место встречи

Новое стильное место для встреч в Риге открыло свои двери для посетителей грандиозными празднованиями, которые будут длиться четыре дня. Смотрите фото!
Галерея: Вечеринка в честь открытия The Place To Be
Четырехдневный праздник предложил посетителям возможность открыть для себя и ощутить разнообразие этого места через широкий спектр музыки, уникальных напитков и изысканных блюд.
Как объясняют создатели нового места, оно является логичным и долгожданным дополнением к уже существующей группе квартала Таллинас. Привнесение новых вкусов - здоровой и нежареной пищи, предложения завтраков, более ранних часов работы и подходящей рабочей среды - обогатит не только предложение квартала, но и его целевую аудиторию. Тем самым будет показано, что квартал Таллинас уже давно является не просто эпицентром развлечений для молодежи летними вечерами. Напротив, это социально инклюзивное место с разнообразной развлекательной, культурной и образовательной программой, устойчивыми и латышскими инициативами в течение всего года для всех возрастных групп.
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