Фото ⟩ в Риге четырехдневным праздником открылось новое место встречи

Как объясняют создатели нового места, оно является логичным и долгожданным дополнением к уже существующей группе квартала Таллинас. Привнесение новых вкусов - здоровой и нежареной пищи, предложения завтраков, более ранних часов работы и подходящей рабочей среды - обогатит не только предложение квартала, но и его целевую аудиторию. Тем самым будет показано, что квартал Таллинас уже давно является не просто эпицентром развлечений для молодежи летними вечерами. Напротив, это социально инклюзивное место с разнообразной развлекательной, культурной и образовательной программой, устойчивыми и латышскими инициативами в течение всего года для всех возрастных групп.