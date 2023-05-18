Фото ⟩ Опубликованы схемы "бункера Путина"

На чертежах видно, что в подземной части дворца находятся укрепленные помещения и туннели. Лифт из здания спускается на глубину около 50 метров.

Планы показывают, что два туннеля, укрепленные бетоном, снабжены достаточным количеством пресной воды, вентиляцией, водопроводом, канализацией и кабелями связи.

Согласно схеме, туннели укреплены 40-сантимеровым слоем бетона и, по оценке экспертов, могут выдержать прямое попадание бомбы.

"Их способность противостоять ядерному взрыву или бомбе, уничтожающей бункер, будет зависеть от двух факторов, не показанных на схеме - от того, как укреплена бетонная облицовка туннелей и какой материал использован для заполнения, - указал эксперт.

Верхний туннель выходит на склон песчаной дюны, нижний, более длинный, - непосредственно на берег моря. В нижнем туннеле есть движущаяся дорожка, ведущая к выходу.

"В этих туннелях есть все для безопасности. Система пожаротушения, вода, канализация. Они предназначены для кого-то, кто хочет выжить или сбежать", - прокомментировал чертежи инженер-строитель Тадеуш Габрышевский.

Два туннеля примерно 40 и 60 метров в длину и 6 метров в ширину создают около 600 квадратных метров потенциальной жилой площади.

Есть несколько признаков того, что Путин построил эту структуру с учетом наихудшего сценария. Особенно впечатляют 16 кабельных стоек шириной около 30 сантиметров каждая, встроенных в стену нижнего туннеля.