Фото ⟩ Опубликованы схемы "бункера Путина"

Несмотря на все великолепие и впечатляющую защиту "дворца Путина", его строители, похоже, упустили из виду одну важную деталь. Они не смогли скрыть планы, на которых изображены два тоннеля, проходящие под дворцовым комплексом. Планы, которые любой компетентный орган государственной безопасности будет изо всех сил стараться сохранить в тайне, сообщает издание The Insider, которое обнародовало эти схемы.
В комплексе площадью чуть менее 18 000 квадратных метров и стоимостью в миллиард долларов, расположенном на изрезанном утесе с видом на Черное море, есть все, что только может пожелать глава государства.
Как показало расследование Алексея Навального, во дворце есть своя церковь, винный погреб и казино. В нем также есть кальянная с шестом для стриптиза, дендрарий и ледовая площадка для хоккея, в который Путин любит играть со своими друзьями.
"Дворец Путина" отделен от страны, которой он управляет, 6900 гектарами леса и специальной бесполетной зоной.
При этом схемы "дворца Путина" находились в свободном доступе в сети как минимум с 2016 года. Компания Metro Style, ныне несуществующее российское предприятие, разместила эти схемы на сайте для демонстрации своей работы.
Издание The Insider в среду, 17 мая, обнародовало планы и чертежи так называемого "дворца Путина" под Геленджиком.
Schemes of "Putin's Black Sea Bunker" in Gelendzhik were shown by Business Insider.— ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) May 17, 2023
The plans show two complex tunnels running under the palace complex. The palace and underground structures are connected by an elevator that descends to a depth of approximately 50 m.
The… pic.twitter.com/rsqbRDE2ss
На чертежах видно, что в подземной части дворца находятся укрепленные помещения и туннели. Лифт из здания спускается на глубину около 50 метров.
Планы показывают, что два туннеля, укрепленные бетоном, снабжены достаточным количеством пресной воды, вентиляцией, водопроводом, канализацией и кабелями связи.
Согласно схеме, туннели укреплены 40-сантимеровым слоем бетона и, по оценке экспертов, могут выдержать прямое попадание бомбы.
"Их способность противостоять ядерному взрыву или бомбе, уничтожающей бункер, будет зависеть от двух факторов, не показанных на схеме - от того, как укреплена бетонная облицовка туннелей и какой материал использован для заполнения, - указал эксперт.
Верхний туннель выходит на склон песчаной дюны, нижний, более длинный, - непосредственно на берег моря. В нижнем туннеле есть движущаяся дорожка, ведущая к выходу.
"В этих туннелях есть все для безопасности. Система пожаротушения, вода, канализация. Они предназначены для кого-то, кто хочет выжить или сбежать", - прокомментировал чертежи инженер-строитель Тадеуш Габрышевский.
Два туннеля примерно 40 и 60 метров в длину и 6 метров в ширину создают около 600 квадратных метров потенциальной жилой площади.
Есть несколько признаков того, что Путин построил эту структуру с учетом наихудшего сценария. Особенно впечатляют 16 кабельных стоек шириной около 30 сантиметров каждая, встроенных в стену нижнего туннеля.
Наличие укрепленных тоннелей, расположенных почти в 1600 километрах от Москвы, свидетельствует о том, что Путин думал не только об отдыхе рядом с курортным городом. Он также заботится о своей безопасности.
На схеме в разрезе, показывающей внутреннюю часть шахты лифта, соединяющей два туннеля, показаны шесть отдельных вентиляционных шахт, предназначенных для подачи свежего или отфильтрованного воздуха находящимся в туннеле.
Галерея: Схемы "бункера Путина"
На схеме не видно детальных видов сооружений, расположенных к востоку от комплекса туннелей. Учитывая, что они соединяют туннели с дорогой, возможно, что эти постройки были спроектированы как маршрут для доставки грузов в дворцовый комплекс через скрытый лифт.
Отметим, что сам Владимир Путин заявил, что "дворец" ему не принадлежит и он никогда там не был.
Владельцем "дворца" назвал себя друг Путина, бизнесмен Аркадий Ротенберг. Как утверждает команда Навального, из документов о собственности не следует, что владелец здания действительно Ротенберг или его структуры.
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