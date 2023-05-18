Суд оправдал журналиста по делу о публикации электронных писем Ушакова

Уже сообщалось, что Якобсонсу было предъявлено обвинение по статье 144, часть 1 Уголовного кодекса - за нарушение тайны переписки, информации, передаваемой по телекоммуникационным сетям, и другой информации. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами, либо штрафом в размере до 50 минимальных месячных зарплат. Обвиняемый не признал себя виновным.

Напомним, что в декабре 2011 года Государственная полиция провела обыск в квартире Якобсонса в Риге, расследуя уголовное дело о взломе электронной почты Нила Ушакова.

При обыске полиция изъяла несколько носителей информации и два компьютера. Полиция задержала Якобсона на 48 часов.

Полиция возбудила уголовное дело 23 ноября 2011 года после получения заявления Ушакова.

Портал kompromat.lv опубликовал электронные письма Ушакова от 2008 года, которые были отправлены тогдашнему советнику российского посольства Александру Хапилову.

Ушаков в то время был депутатом 9-го Сейма, а Хапилов работал советником в посольстве России, но в 2009 году оставил работу в Латвии.

Якобсонс ранее заявлял, что, опубликовав часть переписки Ушакова, он сообщил общественности важные факты, и это его долг как журналиста.

Через несколько месяцев после ареста Якобсона, 29 марта 2012 года, двое неизвестных совершили покушение на журналиста.