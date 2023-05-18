За убийство сверстника в Пурвциемсе могут осудить пятерых молодых людей

Государственная полиция инициировала уголовное преследование пятерых молодых людей по делу об особо жестоком убийстве сверстника в рижском микрорайоне Пурвциемс, сообщили в полиции.
27 августа прошлого года в микрорайоне Пурвциемс очевидец, выгуливая собаку, обнаружил в отдаленном месте лежащего на земле человека с травмами и ожогами и сообщил об этом в экстренные службы.
У пострадавшего не было ни одежды, ни документов, но полиция установила его личность и возраст - он был 1998 года рождения. Мужчина был доставлен в медучреждение с тяжелыми травмами и ожогами, но через несколько дней скончался.
28 августа полиция задержала группу лиц. Двое предполагаемых преступников были задержаны в Даугавпилсе, где они пытались скрыться от полиции.
Следователи выяснили, что подозреваемые в день преступления проводили время с погибшим, а преступление было совершено в ходе личного конфликта, возможно, в состоянии алкогольного опьянения.
11 мая полиция передала дело в прокуратуру Рижского судебного округа для возбуждения уголовного дела в отношении пяти человек.
За убийство в группе лиц с особой жестокостью, кражу личных вещей потерпевшего и попытки использования и уничтожения платежных средств потерпевшего, полиция просит возбудить уголовное дело в отношении мужчины 1996 года рождения.
В отношении мужчины 2002 года рождения правоохранители просят возбудить уголовное дело за убийство в группе лиц с особой жестокостью, кражу личных вещей потерпевшего, поддержку попытки использования его платежного средства и уничтожение паспорта гражданина Латвии на имя потерпевшего.
В отношении девушек 2008 и 2006 годов рождения - за соучастие в преступлении, т.е. подстрекательство и содействие умышленному причинению тяжкого вреда здоровью в группе лиц.
Против человека 1995 года рождения просят возбудить уголовное дело за несообщение об особо тяжком преступлении.
За такое убийство может быть назначено пожизненное заключение или лишение свободы от десяти до 20 лет.
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