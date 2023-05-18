За убийство сверстника в Пурвциемсе могут осудить пятерых молодых людей

27 августа прошлого года в микрорайоне Пурвциемс очевидец, выгуливая собаку, обнаружил в отдаленном месте лежащего на земле человека с травмами и ожогами и сообщил об этом в экстренные службы.

У пострадавшего не было ни одежды, ни документов, но полиция установила его личность и возраст - он был 1998 года рождения. Мужчина был доставлен в медучреждение с тяжелыми травмами и ожогами, но через несколько дней скончался.

28 августа полиция задержала группу лиц. Двое предполагаемых преступников были задержаны в Даугавпилсе, где они пытались скрыться от полиции.

Следователи выяснили, что подозреваемые в день преступления проводили время с погибшим, а преступление было совершено в ходе личного конфликта, возможно, в состоянии алкогольного опьянения.

11 мая полиция передала дело в прокуратуру Рижского судебного округа для возбуждения уголовного дела в отношении пяти человек.