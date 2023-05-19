В Латвии становится все больше агрессивных подростков

Одним из решений станет терапевтическая школа, которая должна открыться в конце этого года, хотя она и будет предназначена для небольшого числа несовершеннолетних.

Из более чем 8000 административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними в 2022 году (почти на 1000 меньше, чем в 2021 году), 1830 связаны с употреблением алкогольных напитков, 1600 - с курением, 1049 - с приобретением табачных изделий (включая вейпы), 389 (на 72 больше) - с употреблением и хранением наркотических веществ, 32 - с мелким хулиганством, 104 (на 37 больше) - с причинением телесных повреждений, 570 (на 26 больше) - с кражами. Также было зарегистрировано 344 более серьезных правонарушения и 26 уголовных преступлений.

Избиение подростка в Иманте - не единственная вспышка агрессии за последнее время, сообщил на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Эгил Видрикс, начальник отдела профилактики, координации и статистики рижской муниципальной полиции.

Несколько дней назад несколько подростков 12-13 лет громко обсуждали в общественном транспорте план избиения другого мальчика. Пассажиры отреагировали и вызвали муниципальную полицию, которой удалось установить личности агрессивных подростков, выяснить, в какой школе они учатся и связаться с их родителями. Драка была предотвращена. Еще в одном случае два 12-летних мальчика избили двух восьмилетних ребят. В Видземском предместье группа из 25 подростков 14-15 лет преследовала ровесника, которому удалось забежать в дом, а разъяренные преследователи забросали здание камнями.