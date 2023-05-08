В связи с нападением в Иманте возбуждено уголовное дело

Как сообщил агентству LETA начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Стальгевич, в связи с нападением 5 мая на подростка возбуждено уголовное дело о хулиганстве с нанесением телесных повреждений, и все фигуранты дела установлены. По словам Стальгевича, пятеро из них совершили нападение сами, а остальные наблюдали за происходящим.

Большинство подростков были допрошены, они находятся в возрасте от 13 до 15 лет, но следственные действия продолжаются, в том числе в качестве доказательств изъяты видеозаписи, снятые самими подростками.

В Латвии закон предусматривает уголовную ответственность с 14 лет. Закон предусматривает за указанное правонарушение лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

К детям младшего возраста, участвовавшим в данном происшествии, могут быть применены принудительные меры воспитательного характера, такие как предупреждение, обязанность принести извинения потерпевшему, установление ограничений в поведении, помещение ребенка в социально-коррекционное воспитательное учреждение, применение пробационного надзора.

Также на данный момент полиция установила личности двух подростков по крайней мере 14 лет, по инициативе которых через социальные сети 7 мая в микрорайоне Иманта было организовано сборище, чтобы отреагировать на избиение сверстника, имевшее место 5 мая.

В этом случае также возбужден уголовный процесс по статье о хулиганстве. "Теперь мы проверим, содержалось ли в этой распространенной информации только приглашение собраться или пойти и физически воздействовать на кого-то. Мы также расследуем, участвовали ли в этом только два старших подростка", - сказал Стальгевич.

Учитывая, что в обоих случаях фигурировали дети, Стальгевич не стал комментировать нюансы, в том числе не раскрыл, какие процессуальные статусы и меры пресечения применены к каждому подростку.