Кто станет президентом? У политиков противоположные мнения

Большинство отмечает, что возможны различные сценарии.

Отдельные политики утверждают, что ожидаемые действия "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" уже известны и официальное соглашение будет предусматривать их совместную поддержку кандидату "Нового Единства" в президенты - министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу.

Один из собеседников агентства LETA предположил, что точно так же, как о Ринкевиче, "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" могут договориться и о поддержке кандидата "Прогрессивных" Элины Пинто, потому что главное - это возможное формирование этими партиями нового правительства.

Однако упомянутые партии не подтверждают существование такого соглашения, отмечая, что подобные теории распространяются, в том числе из-за разочарования в связи с тем, что не удалось добиться надежной поддержки для избрания кандидата "Объединенного списка" (ОС) Улдиса Пиленса.

В то же время политики в основном склоняются к тому, что президент будет избран в ходе первого тура 31 мая.

Что касается предположения о том, что "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" могут сформировать ядро нового правительства, политики сомневаются, что этим партиям будет достаточно голосов всего 52 депутатов, чтобы реализовать необходимые реформы.

В свете публичных заявлений также отмечается, что между ОС и Национальным объединением образовался своего рода "блок", так как обе партии обещали не присоединяться к коалиции, если ее сформируют "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные".

Однако, если в первом туре выборов не будут избраны ни кандидат ОС Пиленс, ни кандидат "Нового Единства" Ринкевич, у нынешней коалиции - "Нового Единства", ОС и Нацобъединения - может быть больше шансов договориться о "компромиссном" кандидате во втором туре, который может состояться в середине июня.