Генерал НАТО на пенсии сравнил Путина с Гитлером и предупредил о войне с Россией

Запад должен увеличить поддержку Украине, в противном случае они могут оказаться в непосредственном военном конфликте с Россией, считает британский генерал на пенсии, бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф.
Такое мнение Ширрефф высказал в интервью СМИ "Радио Свобода".
Генерал считает, что на войне в Украине сейчас наступил переломный пункт. Страны НАТО должны либо дать Украине все необходимые инструменты для контрнаступления, либо через два-три года следует считаться с вероятностью того, что в этот конфликт придется вмешиваться напрямую, чтобы таким образом добиться окончательной победы над агрессией России.
"Потому что у этого есть только один исход: это должна быть победа. Это война [России] не только против Украины, это война против Запада", - сказал он.
Он сравнил нынешнюю ситуацию с тем, что происходило в Европе до начала Второй мировой войны.
"Мы должны признать, что в Европе снова появился окровавленный самодержец, готовый причинить невыразимые страдания мирным демократическим соседям ради удовлетворения своих властных амбиций. Мы уже были здесь раньше, в 1939–1945 годах. И мы снова здесь", - сказал Ширрефф.
Агентство Reuters на этой неделе сообщило, что НАТО уже разрабатывает план действий для открытого военного конфликта с Россией.
Как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства, лидеры стран-участниц НАТО готовятся утвердить секретные документы, в которых подробно будут изложены действия альянса на случай, если придется защищаться от нападения России.
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