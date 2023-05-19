Генерал НАТО на пенсии сравнил Путина с Гитлером и предупредил о войне с Россией

Такое мнение Ширрефф высказал в интервью СМИ "Радио Свобода".

Генерал считает, что на войне в Украине сейчас наступил переломный пункт. Страны НАТО должны либо дать Украине все необходимые инструменты для контрнаступления, либо через два-три года следует считаться с вероятностью того, что в этот конфликт придется вмешиваться напрямую, чтобы таким образом добиться окончательной победы над агрессией России.

"Потому что у этого есть только один исход: это должна быть победа. Это война [России] не только против Украины, это война против Запада", - сказал он.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с тем, что происходило в Европе до начала Второй мировой войны.

"Мы должны признать, что в Европе снова появился окровавленный самодержец, готовый причинить невыразимые страдания мирным демократическим соседям ради удовлетворения своих властных амбиций. Мы уже были здесь раньше, в 1939–1945 годах. И мы снова здесь", - сказал Ширрефф.

Агентство Reuters на этой неделе сообщило, что НАТО уже разрабатывает план действий для открытого военного конфликта с Россией.

Как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства, лидеры стран-участниц НАТО готовятся утвердить секретные документы, в которых подробно будут изложены действия альянса на случай, если придется защищаться от нападения России.