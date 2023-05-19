Глава фракции "Прогрессивных": нынешняя коалиция недееспособна

Бришкенс также отметил, что в настоящее время некоторые партнеры по коалиции испытывают напряжение, понимая, что невозможность договориться по одному кандидату - не единственная "ахиллесова пята" коалиции. В нынешней геополитической ситуации, в условиях войны Латвия не может позволить себе слабое правительство, подчеркнул лидер фракции "Прогрессивных".

"Прогрессивные" считают, что коалиция справедливо заслуживает критики, и фракция не скрывала этого, работая в оппозиции. При этом "Прогрессивные" ожидают от партий, которые "искуснее всех плетут интриги", дозу самокритики в разговорах о том, насколько хорошо коалиция справляется с выполнением работы. На просьбу уточнить, какие именно партии он имеет в виду, Бришкенс сослался как на заявления представляющего "Объединенный список" министра сельского хозяйства Дидзиса Шмитса, так и на Национальное объединение в лице министра обороны Инары Мурниеце и председателя фракции этой политической силы в Сейме Райвиса Дзинтарса.

На предложение сделать прогноз, будет ли 31 мая избран новый президент, Бришкенс ответил уклончиво, подчеркнув, что пока хочет воздержаться от каких-либо спекуляций. Но так как у коалиции нет единого кандидата, "Прогрессивные" считают, что все кандидаты имеют равные шансы быть избранными.

Официальные переговоры фракций Сейма и кандидатов начнутся на следующей неделе. У фракции "Прогрессивных" запланирована встреча с Эдгаром Ринкевичем, а у фракции "Нового Единства" - с Элиной Пинто. Также планируется, что "Прогрессивные" выслушают изложение позиции Улдисом Пиленсом, а Пинто отправится во фракцию "Объединенного списка".

Кроме того, на следующей неделе партия "Прогрессивные" встретится с Союзом зеленых и крестьян, чтобы попытаться заручиться поддержкой для кандидатуры Пинто, отметил Бришкенс.