Немецкий автоконцерн Volkswagen продал активы в России

В начале марта агентство РБК сообщило, что "Авилон" стал основным претендентом на покупку калужского завода Volkswagen, и сделку согласуют в ближайшее время. Однако вскоре выяснилось, что суд арестовал почти все имущество Volkswagen в России по иску группы ГАЗ Олега Дерипаски.

Группа ГАЗ потребовала от VW выплатить ей почти 15,6 млрд рублей. В такую сумму группа оценила свои убытки после решения Volkswagen расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде. Через месяц суд снял арест с этих активов. Представитель VW оценил их стоимость в 47,5 млрд рублей.

Завод VW в Калуге

Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а еще через два года заработал по полному циклу. Его мощность - 225 тысяч автомобилей в год, в 2021 году на предприятии было выпущено 118 тысяч машин. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. После начала войны России против Украины работа площадки была приостановлена.