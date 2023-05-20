Латвийский доброволец потерял в Украине обе ноги

По информации портала, Улдис Волмарс - в прошлом профессиональный спортсмен. Впервые он отправился воевать в Украину в марте 2022 года. Он находился на Яворовском полигоне в составе международного батальона, когда тот подвергся бомбардировке.

Позднее он принимал участие в освобождении от российских войск города Ирпень, на некоторое время вернулся в Латвию, но позже снова поехал в Украину - на этот раз на фронт в Николаевской области. Там Улдис и получил ранение ног. По словам мужчины, их отправили на задание по освобождению водяной станции, когда отряд подвергся бомбардировке. В результате пятичасового обстрела осколки кассетного снаряда перебили вены в ноге мужчины.

Сообщается, что сперва Улдис был помещен в военный госпиталь, но там не было возможности прооперировать вены. Операцию ему сделали в другой больнице, однако она прошла неудачно. Уже дома в Латвии медики провели повторную операцию, но началась гангрена, и мужчина потерял одну из ног.