Страны G7 стремятся снизить свою экономическую зависимость от Китая при сохранении отношений, говорится в коммюнике саммита семи мировых экономических держав, в котором также содержится призыв к Китаю "оказать давление на Россию", чтобы ее власти прекратили войну в Украине и вывели свои войска.
G7 призвала Пекин надавить на Россию
"Наш политический подход не направлен на то, чтобы нанести ущерб Китаю или воспрепятствовать его экономическому прогрессу и развитию", - подчеркивается в заявлении. "Мы не разрываем связи и не отворачиваемся. В то же время мы признаем, что экономическая устойчивость требует снижения рисков и диверсификации. Мы будем действовать индивидуально и коллективно, чтобы инвестировать в жизнеспособность наших экономик. Мы снизим чрезмерную зависимость от важнейших цепей поставок", - говорится в коммюнике.
Чтобы поддерживать устойчивые экономические отношения с Китаем и укреплять систему международной торговли, "Большая семерка" настаивает на справедливых условиях для компаний группы и рабочих в Китае.
"Мы будем искать решения проблем, созданных нерыночной политикой и практикой Китая, которые наносят ущерб мировой экономике. Мы будем выступать против вредных практик, таких как незаконная передача технологий или раскрытие данных. Мы будем способствовать устойчивости в случаях экономического шантажа", - заявили лидеры G7 в сообщении.
В коммюнике, опубликованном на второй день саммита в Хиросиме, лидеры стран выразили стремление к выстраиванию конструктивных и стабильных отношений с Китаем, так как считают, что это важно в решении глобальных отношений.
В коммюнике также выражен "призыв к Китаю поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности и принципах и целях Устава ООН, а также содействовать прямому диалогу с Украиной".
До сих пор Китай не осудил российскую агрессию в Украине, в то же время выразив поддержку российскому режиму под руководством Владимира Путина.
Комментируя претензии Китая к Тайваню, "Большая семерка" отвергла любые односторонние попытки изменить сложившуюся ситуацию силой и принуждением.
"Мы подтверждаем, что мир и стабильность в Тайваньском проливе имеют неоценимое значение для безопасности и благополучия международного сообщества".
Коммюнике G7 призвало к "мирному решению проблем по обе стороны пролива", подтвердив при этом, что страны G7 по-прежнему поддерживают так называемую политику одного Китая. При этом "Большая семерка" отвергла территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море как "юридически необоснованные".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!