В ряде регионов Латвии констатирован птичий грипп

В том числе птичий грипп был обнаружен у павших птиц в Екабпилсе, на водохранилище Раджу, у птиц в Краславе и в Веселавской волости Цесисского края.

В субботу днем PVD получила лабораторные подтверждения птичьего гриппа для найденных в Лапмежциемсе мертвых серебристой и сизой чайки, а также для мертвых чаек, найденных на острове на Даугаве в Саласпилсской волости.

Таким образом, птичий грипп в настоящее время обнаружен у диких птиц в семи местах Латвии - Даугавпилсе, Краславе, Веселавской волости Цесисского края, Мадонской, Лапмежциемской, Екабпилсской и Саласпилсской волостях.

PVD напоминает, что до конца мая домашнюю птицу необходимо содержать, кормить и поить в закрытых помещениях или содержать на ограниченной территории и кормить и поить в помещении, накрытом водонепроницаемой крышей и огражденном по бокам сетками, забором или другими подходящими средствами, препятствующими доступу диких водоплавающих птиц.

Также запрещается выпускать домашнюю и содержащуюся в неволе птицу в водоемы и искусственные водоемы, где не могут быть соблюдены определенные требования, использовать воду из водоемов для кормления и поения.

О найденных мертвых диких птицах, особенно водоплавающих, можно сообщить, позвонив на горячую линию PVD - автоответчик 67027402 или проинформировав ближайшее управление PVD.

Чтобы не подвергать опасности здоровье и не допустить дальнейшего распространения болезни, PVD призывает ни при каких обстоятельствах не трогать мертвых или больных птиц, не приносить больных птиц домой, в приюты для животных или ветеринарные клиники, так как это может способствовать распространению болезни.