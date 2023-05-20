Россия и Грузия возобновили полеты: что не так?

"Азимут" - один из первых российских перевозчиков, получивший разрешение на полеты в Грузию. Как заверили в министерстве экономики Грузии, авиакомпании под международными санкциями допускать в страну не будут. Хотя "Азимут" и попадает под этот критерий, совсем неподсанкционной компанию назвать нельзя. Украина в 2021 году успела ввести против нее санкции из-за полетов в аннексированный РФ Крым.

А в Грузии пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на сайте компании "Азимут" непризнанные Абхазия и Южная Осетия указаны, как отдельные государства. После обращения общественных активистов к грузинскому правительству компания через несколько часов удалила их из списка стран.

В пятницу, 19 мая, управление гражданской авиации Грузии выдало еще одно разрешение - в этот раз для компании Red Wings, собственником которой является "Ростех". Хотя в ведомстве заявили, что компания не числится в черном списке ЕС, она, тем не менее, находится под санкциями США. Минторг страны включил Red Wings в санкционный список из-за эксплуатации самолетов Airbus.

В 2022 году в результате западных санкций в отношении России, введенных в ответ на вторжение РФ в Украину, российские авиакомпании лишились возможности осуществлять полеты в Европу и США, а также лишились иностранных автозапчастейи технического обслуживания иностранных самолетов.

Безопасны ли полеты в Грузию?