Польша призвала Зеленского извиниться за Волынскую резню

Президент Украины Владимир Зеленский "должен взять на себя больше ответственности" и извиниться перед Польшей за Волынскую резню, заявил представитель польского МИДа Лукаш Ясина в интервью изданию Onet, опубликованном в пятницу, 19 мая.

"Я думаю, что с украинской стороны, и здесь я буду очень дипломатичен, все еще есть непонимание, насколько это важный вопрос для поляков на данный момент", - сказал Ясина. Он отметил, что поляки взяли на себя ответственность за преступления, совершенные Польшей в отношении украинцев. "Со стороны Украины такой ответственности нет, хотя многое изменилось к лучшему", - указал он.

На уточняющий вопрос журналиста Ясина предложил Зеленскому сказать: "Извините, пожалуйста, мы просим прощения". Такие слова, по его мнению, положительно влияют на отношения двух стран, но с украинской стороны их пока не хватает.

При этом представитель польского МИДа признал, что в отношениях Польши и Украины есть много других, более важных вопросов и для украинского народа проблема Волынской резни сейчас не главная.