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В Швейцарии разбился самолет. Погибли три человека

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Швейцария
Швейцария Фото: Reuters/ScanPix

В субботу, 20 мая, на западе Швейцарии разбился туристический самолет. По данным полиции, в результате трагедии погибли три человека, пишет The Guardian.

Небольшой туристический самолет разбился в гористой и лесистой местности в кантоне Невшатель.

По данным полиции, среди погибших были пилот самолета и два пассажира, которые скончались на месте аварии.

Начата масштабная спасательная операция, сообщили в полиции, добавив, что место крушения находится в труднодоступном горном районе, что усложняет работу.

Причина трагедии неизвестна. Власти начали расследование для установления обстоятельств.

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