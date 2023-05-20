В Швейцарии разбился самолет. Погибли три человека

В субботу, 20 мая, на западе Швейцарии разбился туристический самолет. По данным полиции, в результате трагедии погибли три человека, пишет The Guardian.
Небольшой туристический самолет разбился в гористой и лесистой местности в кантоне Невшатель.
По данным полиции, среди погибших были пилот самолета и два пассажира, которые скончались на месте аварии.
Начата масштабная спасательная операция, сообщили в полиции, добавив, что место крушения находится в труднодоступном горном районе, что усложняет работу.
Причина трагедии неизвестна. Власти начали расследование для установления обстоятельств.
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