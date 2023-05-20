В Швейцарии разбился самолет. Погибли три человека

Небольшой туристический самолет разбился в гористой и лесистой местности в кантоне Невшатель.

По данным полиции, среди погибших были пилот самолета и два пассажира, которые скончались на месте аварии.

Начата масштабная спасательная операция, сообщили в полиции, добавив, что место крушения находится в труднодоступном горном районе, что усложняет работу.

Причина трагедии неизвестна. Власти начали расследование для установления обстоятельств.