Спасатели нашли в Волге тело музыканта и друга основателя группы Cream Soda

Тело Аристарха Ухтомского было обнаружено в Костромской области в акватории реки Волги 17 мая. Поиски тела брата солиста группы Cream Soda 25-летнего Романа Свиргунова продолжаются. Известно, что спасателям мешали погодные условия.

Напомним, группа людей провалились под лед на реке Волга недалеко от села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области в марте текущего года. При этом девушке удалось спастись, а выплывший юноша позднее скончался в машине скорой помощи. Позднее было обнаружено тело сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Свигунова, остальные же числились пропавшими без вести.