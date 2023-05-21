Спасатели нашли в Волге тело музыканта и друга основателя группы Cream Soda

20 марта погиб сооснователь группы Cream Soda 34-летний Дмитрий Свиргунов (Dima Nova). Его тело опознали. С момента трагической смерти прошло два месяца, когда еще на реке был лед. Теперь обнаружить тело трагически погибшего музыканта Аристарха Ухтомского, пишет StarHit.ru.
Тело Аристарха Ухтомского было обнаружено в Костромской области в акватории реки Волги 17 мая. Поиски тела брата солиста группы Cream Soda 25-летнего Романа Свиргунова продолжаются. Известно, что спасателям мешали погодные условия.
Напомним, группа людей провалились под лед на реке Волга недалеко от села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области в марте текущего года. При этом девушке удалось спастись, а выплывший юноша позднее скончался в машине скорой помощи. Позднее было обнаружено тело сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Свигунова, остальные же числились пропавшими без вести.
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