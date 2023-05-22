Фото ⟩ Ночью Россия нанесла удар дронами и ракетами по Днепру

"Однако, к сожалению, имеем и прилеты", - пишет Лысак.

Глава областной администрации утверждает, что одно из попаданий пришлось на частное предприятие в Днепре - там разрушены здания.

От падавших обломков и взрывов пострадали несколько человек, но погибших, по сведениям Лысака, нет. Повреждены многие здания и автомобили.

Кроме того, в Илларионовской общине Синельниковского района в результате атаки ракетой и беспилотниками пострадали семь человек, сообщил Лысак.

"Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще - детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто", - указал глава Днепропетровской ОВА.

По данным украинских военных, всего по Днепропетровской области были запущены 16 ракет разных типов и 20 ударных беспилотников "Шахед-136/131". Ракеты, как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, были выпущены как со стратегических бомбардировщиков, так и с аннексированных территорий, включая две баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма. Сбить удалось четыре ракеты и все дроны, пишет "Медуза".