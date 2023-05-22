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Пинто: Президент должен уметь чувствовать ожидания общества и претворять их в политику

rus.tvnet.lv/LETA
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Элина Пинто, кандидат в президенты от партии "Прогрессивные"
Элина Пинто, кандидат в президенты от партии "Прогрессивные" Фото: Edijs Pālens/LETA

Одной из важнейших функций президента является способность чувствовать ожидания общества и претворять их в политику, сказала в передаче на LTV "Утренняя панорама" кандидат в президенты от партии "Прогрессивные" Элина Пинто.

По ее словам, в последние годы об этой функции президента "может быть, немного забыли". По мнению Пинто, перевод общественных ожиданий в политику должен проявляться как использование внутриполитических инструментов - работа с правительством и главой правительства, созыв заседаний правительства по мере необходимости, а также тщательная законодательная работа с целью пересмотра законов, в которых не отражены интересы общества.

Также важно, чтобы президент реализовывал внешнюю политику страны, донося до союзников четкий месседж о постоянной поддержке Латвией Украины и неразрывной принадлежности к западной и североевропейской семье.

На вопрос, нужен ли Латвии избранный народом президент, Пинто ответила, что первый шаг - активно использовать существующие функции президента. "Это будет лакмусовой бумажкой, которая поможет понять, действительно ли необходимо расширять полномочия президента или их просто надо наполнить настоящим энтузиазмом, знаниями и требовательностью", - сказала кандидат в президенты.

Она воздержалась прогнозировать свои шансы на избрание, призвав сосредоточиться на идеях и содержании того, что предлагают кандидаты в президенты.

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