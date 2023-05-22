Президент Бразилии "расстроен", что не встретился с Зеленским на саммите G7

Зеленский, получивший мощную дипломатическую поддержку и новые обещания военной помощи в Хиросиме, выразил заинтересованность в личной встрече с президентом Бразилии.

Однако позже лидеры двух стран заявили, что встреча не состоялась из-за несоответствия графика.

Позже Лула добавил, что больше не видит необходимости встречаться с Зеленским, поскольку ни он, ни президент России Владимир Путин, похоже, не хотят мира.

"Прямо сейчас они оба уверены, что выиграют войну", - сказал президент Бразилии.

Лула предлагал посредничество в прекращении войны, начатой ​​Россией, вместе с другими "нейтральными" странами, такими как Китай и Индонезия, но на самом деле его якобы предложения о мирных переговорах отвечали интересам Москвы, поскольку предполагали, что Киев должен уступить территориальным требованиям России.

Напомним, саммит "большой семерки" открылся в Хиросиме утром в пятницу, 19 мая. Война в Украине была центральной темой обсуждений, которые продлились до воскресенья, 21 мая. Лидеры семи крупнейших демократических индустриальных держав мира - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады, а также представитель Европейского союза обсудили на нем новые санкции в отношении России за ее агрессию против Украины.