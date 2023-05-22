Фото ⟩ Вкусно! В Риге прошел первый фестиваль мороженого

Его проводит Food Union, а культурную и музыкальную программу организует Рижская дума. Первый Рижский фестиваль мороженого задуман как заключительное событие приуроченных ко Дню семьи мероприятий, которые в июне пройдут в Риге.

Галерея: В Риге прошел первый фестиваль мороженого

Более 50 видов мороженого

Всего гости фестиваля могут попробовать более 50 различных видов мороженого этих брендов - и уже давно любимые, и совершенно новые, созданные к этому летнему сезону. Также предложены коктейли с мороженым, мороженое в пузырьковых вафлях и вафельных стаканчиках всех видов и даже мороженое с кофе!

Творческие мастерские для детей, развлечения для молодежи и отдых для родителей

Первый Рижский фестиваль мороженого радует посетителей не только широким ассортиментом мороженого, но и бесплатными развлечениями на любой возраст и вкус. На фестивале работает специальный коктейль-бар Tio с детским парком, где проходят эстафеты, соревнования на ловкость и мастерская поваров для самых маленьких. Более активные дети и подростки могут оценить развлекательную программу Pols и поучаствовать в соревнованиях - из ледяных скульптур можно "достать" мороженое, развлечься на надувном аттракционе "Белый медведь" и в бассейне с шариками. Разумеется, на фестивале предусмотрено и специальное место для взрослых - кафе Ekselence, где в более расслабленной атмосфере можно насладиться десертами из мороженого с чашечкой вкусного кофе.

Музыкальная программа

О богатой культурной и музыкальной программе на сцене Верманского сада позаботилась Рижская дума. Музыкальная программа будет радовать посетителей с 12:00 до 21:00 выступлениями детского танцевального коллектива Teiksmiņa и музыкального ансамбля Knīpas un Knauķi, а завершат день звезды большой сцены - BŪŪ и PRUSAX, а также группы Citi Zēni и Carnival Youth.