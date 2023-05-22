До конца мая можно получить бесплатные консультации кардиолога и диетолога

Консультации будут проходить на платформе www.medon.lv у кардиолога Айнарса Рудзитиса и сертифицированного специалиста по питанию Эвы Катаи.

Количество консультаций ограниченно, поэтому заинтересованных призывают подавать заявки здесь.

Согласно данным статистики, более 60 миллионов человек в мире страдают сердечной недостаточностью. По оценкам, к 2030 году число больных может утроиться.

Распространенность сердечной недостаточности увеличивается с возрастом. В общей популяции сердечной недостаточностью страдают 2% населения, а в возрастной группе старше 80 лет - 12-14% населения.

Учитывая мировые данные и тенденции, предполагается, что в Латвии более 50 000 человек могут страдать сердечной недостаточностью.

Сердечная недостаточность является распространенной причиной госпитализации и, к сожалению, смерти. Растущее число исследований показывает, что сердечная недостаточность связана с другими диагнозами, включая диабет и заболевания почек. Кардио-нефро-метаболические нарушения затрагивают более миллиарда человек во всем мире.

По данным глобальных исследований, примерно 30% пациентов с сердечной недостаточностью имеют диабет 2 типа, 33-64% пациентов с сердечной недостаточностью имеют хроническую болезнь почек, а у 50% пациентов с диабетом 2 типа развивается хроническая болезнь почек.