Пн, 22.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

До конца мая можно получить бесплатные консультации кардиолога и диетолога

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Peera_stockfoto/Shutterstock

С сегодняшнего дня, 22 мая, и до 31 мая люди смогут получить бесплатные онлайн-консультации кардиолога и специалиста по питанию, чтобы узнать больше о сердечной недостаточности, наиболее распространенных рисках сердечно-сосудистых заболеваний, диагностике и лечении, сообщила руководитель ассоциации пациентов ParSirdi.lv Инесе Мауриня.

Консультации будут проходить на платформе www.medon.lv у кардиолога Айнарса Рудзитиса и сертифицированного специалиста по питанию Эвы Катаи. 

Количество консультаций ограниченно, поэтому заинтересованных призывают подавать заявки здесь.

Согласно данным статистики, более 60 миллионов человек в мире страдают сердечной недостаточностью. По оценкам, к 2030 году число больных может утроиться.

Распространенность сердечной недостаточности увеличивается с возрастом. В общей популяции сердечной недостаточностью страдают 2% населения, а в возрастной группе старше 80 лет - 12-14% населения.

Учитывая мировые данные и тенденции, предполагается, что в Латвии более 50 000 человек могут страдать сердечной недостаточностью.

Сердечная недостаточность является распространенной причиной госпитализации и, к сожалению, смерти. Растущее число исследований показывает, что сердечная недостаточность связана с другими диагнозами, включая диабет и заболевания почек. Кардио-нефро-метаболические нарушения затрагивают более миллиарда человек во всем мире.

По данным глобальных исследований, примерно 30% пациентов с сердечной недостаточностью имеют диабет 2 типа, 33-64% пациентов с сердечной недостаточностью имеют хроническую болезнь почек, а у 50% пациентов с диабетом 2 типа развивается хроническая болезнь почек.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх