ФОТО ⟩ Помните страшную девочку из "Звонка"? Вот как она выглядит сейчас!

Напомним, в основе сюжета фильма загадочная и запутанная история Самары Морган. Эта девочка стала олицетворением зла на земле. Она губит людей с помощью жуткой видеокассеты, оставляет пугающие послания и умеет вылезать из экрана телевизора, пишет Limon.ee.

Эту роль сыграла 12-летняя девочка Дэйви Чейз.

Дэйви Чейз снималась с раннего детства. Ее можно увидеть в сериалах "Сабрина - маленькая ведьма", "Зачарованные", "Практика" и др. Также она получила роль в фильме "Донни Дарко" и озвучила главную героиню мультфильма "Лило и Стич".

После "Звонка" последовали съемки в семейной комедии "Бетховен 5", драме "Каролина" и озвучка новых частей мультфильма "Лило и Стич".

Сейчас Дейви уже 32 года. Вот как она выглядит!

К сожалению, в кино девушка больше не снимается, а последние новости, которые можно найти о ней, связаны с употреблением запрещенных веществ.