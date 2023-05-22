ФОТО ⟩ Помните страшную девочку из "Звонка"? Вот как она выглядит сейчас!

Помните ли вы фильм ужасов "Звонок" 2002 года? Наверняка он у вас ассоциируется с девочкой, которая вылезает из колодца. Как же сейчас выглядит эта актриса?
Напомним, в основе сюжета фильма загадочная и запутанная история Самары Морган. Эта девочка стала олицетворением зла на земле. Она губит людей с помощью жуткой видеокассеты, оставляет пугающие послания и умеет вылезать из экрана телевизора, пишет Limon.ee.
Эту роль сыграла 12-летняя девочка Дэйви Чейз.
Дэйви Чейз снималась с раннего детства. Ее можно увидеть в сериалах "Сабрина - маленькая ведьма", "Зачарованные", "Практика" и др. Также она получила роль в фильме "Донни Дарко" и озвучила главную героиню мультфильма "Лило и Стич".
После "Звонка" последовали съемки в семейной комедии "Бетховен 5", драме "Каролина" и озвучка новых частей мультфильма "Лило и Стич".
Сейчас Дейви уже 32 года. Вот как она выглядит!
К сожалению, в кино девушка больше не снимается, а последние новости, которые можно найти о ней, связаны с употреблением запрещенных веществ.
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