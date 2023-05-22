Левитс: задача государства - сбалансировать интересы общества и бизнеса

По его словам, цены на энергоносители и соображения энергетической безопасности мобилизовали политику. ЕС быстро и последовательно принял стратегические решения по целям энергетической безопасности.

Президент также подчеркнул, что в Латвии просматривается определенное движение - прекращена закупка природного газа из России, возрос интерес населения к производству электроэнергии для собственного потребления, а крупные производители электроэнергии подтвердили свою заинтересованность во внедрении проектов возобновляемой энергии в Латвии.

Также президент указал, что с начала этого года в Латвии действует Министерство климата и энергетики, которое является "институциональной основой для обеспечения устойчивого единого управления и реализации в сфере климата и энергетики".

Левитс сказал, что Латвии нужна стратегия устойчивой энергетики, отвечающая интересам народного хозяйства, и текущих документов по планированию политики недостаточно. "Их необходимо дополнить и существенно переработать", - сказал президент, добавив, что первая крупная задача нового министерства - разработать новую, современную, устойчивую концепцию энергетической политики, а затем реализовать ее на практике.