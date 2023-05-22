Левитс: задача государства - сбалансировать интересы общества и бизнеса

Участие государства в энергетическом секторе неизбежно, и его задача состоит в том, чтобы сбалансировать интересы общества и бизнеса, заботясь обо всех аспектах устойчивости, сказал президент Эгил Левитс на энергетическом форуме в Сейме.
По его словам, цены на энергоносители и соображения энергетической безопасности мобилизовали политику. ЕС быстро и последовательно принял стратегические решения по целям энергетической безопасности.
Президент также подчеркнул, что в Латвии просматривается определенное движение - прекращена закупка природного газа из России, возрос интерес населения к производству электроэнергии для собственного потребления, а крупные производители электроэнергии подтвердили свою заинтересованность во внедрении проектов возобновляемой энергии в Латвии.
Также президент указал, что с начала этого года в Латвии действует Министерство климата и энергетики, которое является "институциональной основой для обеспечения устойчивого единого управления и реализации в сфере климата и энергетики".
Левитс сказал, что Латвии нужна стратегия устойчивой энергетики, отвечающая интересам народного хозяйства, и текущих документов по планированию политики недостаточно. "Их необходимо дополнить и существенно переработать", - сказал президент, добавив, что первая крупная задача нового министерства - разработать новую, современную, устойчивую концепцию энергетической политики, а затем реализовать ее на практике.
"Необходима серьезная стратегия развития устойчивой энергетики", - сказал Левитс, подчеркнув, что перед Латвией должна быть поставлена очень четкая цель стать не только производителем зеленой энергии, но и экспортером.
Президент отметил, что необходимы четкие ориентиры, чтобы иметь возможность соответствующим образом направлять инвестиции и защищать энергетический сектор от различных рисков. Также необходима дискуссия об энергетической политике в обществе, чтобы оно понимало связанные с этим проблемы и было готово к новым решениям, например, строительству ветровых электростанций.
Левитс также напомнил, что энергетика связана с производством, и у Латвии есть возможности для развития связанных с энергетикой отраслей с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом.
Левитс подчеркнул, что участие государства в энергетике неизбежно, и именно государство управляет и развивает сетевую инфраструктуру, межгосударственные связи. "Задача государства - сбалансировать интересы общества и бизнеса, заботясь обо всех аспектах устойчивости - экологическом, социальном, а также экономическом воздействии", - сказал президент.
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