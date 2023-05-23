Почему в Беларуси помиловали Протасевича?

По словам Павла Сапелко, тяжесть предъявленных обвинений не влияет на то, могут ли осужденные подавать прошение о помиловании. Формально одно из главных условий - это наличие ходатайства, поданного в установленном порядке, то есть через администрацию мест лишения свободы. "А практически - это наличие разного рода заключений госорганов, которые высказывают свое мнение о возможности применения помилования. Но по факту, я думаю, это решение принимает совсем не комиссия".

По его словам, белорусские власти могут использовать кейс Протасевича и во внешней политике, заявив, что тот "осознал свою вину, вел себя достойно, и мы его освободили": "Вроде как посмотрите, мы совсем не такие кровожадные и ужасные, с нами можно договариваться, и мы вообще выглядим весьма цивилизованно". По мнению Фридмана, "такие пропагандистские заигрывания со стороны режима действительно присутствуют. Я бы даже сказал, что режим в этом случае ведет себя рациональнее, чем можно было себе представить. Потому что если бы речь шла о том, чтобы поквитаться, растоптать и уничтожить врага, который принес столько негативных эмоций верхушке режима, было бы логично отправить Протасевича хотя бы на некоторое время в тюрьму. Возможно, у них есть еще какие-то планы на Протасевича, в дальнейшем он может быть использован в пропагандистских контекстах. В сегодняшней ситуации он не сможет отказаться".