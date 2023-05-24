Видео ⟩ Драка между школьниками в Вентспилсе, свидетели снимали видео и смеялись

Школьники , участвовавшие в конфликте, были хорошо знакомы друг с другом, и, вероятно, разногласия, которые переросли в драку, теперь окажутся в центре внимания Государственной полиции.

Один из подозреваемых неоднократно находился под стражей в полиции и в настоящее время состоит на учете в Вентспилсской муниципальной полиции по делам о правонарушениях несовершеннолетних. Сотрудники муниципальной полиции уже провели профилактическую работу с несколькими вовлеченными подростками и их семьями, которая будет продолжена", - пояснила начальник Вентспилсской муниципальной полиции Ояр Рудзитис.