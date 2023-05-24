Видео ⟩ Драка между школьниками в Вентспилсе, свидетели снимали видео и смеялись

На видео, опубликованном в социальной сети Facebook, видно, как двое, возможно, семиклассников, с помощью кулаков решают взаимные разногласия, а стоящая вокруг толпа наблюдает за происходящим, снимает на видео и смеется, сообщает программа Degpunktā.
Школьники, участвовавшие в конфликте, были хорошо знакомы друг с другом, и, вероятно, разногласия, которые переросли в драку, теперь окажутся в центре внимания Государственной полиции.
"Видеозапись драки позволила идентифицировать подростка, ставшего жертвой, а также молодых людей, напавших на него, и случайных прохожих.
Один из подозреваемых неоднократно находился под стражей в полиции и в настоящее время состоит на учете в Вентспилсской муниципальной полиции по делам о правонарушениях несовершеннолетних. Сотрудники муниципальной полиции уже провели профилактическую работу с несколькими вовлеченными подростками и их семьями, которая будет продолжена", - пояснила начальник Вентспилсской муниципальной полиции Ояр Рудзитис.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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