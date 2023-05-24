В Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на проезжую часть

"В Белгороде на автомобиль было сброшено взрывное устройство", - сказал в губернатор.

Гладков пишет, что по предварительной информации пострадавших нет, но пострадала одна машина. В соцсетях писали, что инцидент произошел на улице Белгородского полка рядом с местным железнодорожным вокзалом.

Позже глава региона добавил, что ПВО сбила дрон над Белгородским районом. Губернатор не указал и не сообщил, идет ли речь о том же аппарате, который, по его данным, ранее сбросил взрывное устройство в Белгороде.

Уже сообщалось, что ранее беспилотник сбросил взрывное устройство на крышу здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Белгороде после 23:00 в понедельник, 22 мая, вызвав пожар.

Также стало известно, что легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", российские граждане, воюющие на стороне Украины, провели операцию на территории Белгородской области России по созданию "зоны безопасности" для защиты украинского гражданского населения.

Галерея: Диверсионный рейд в Белгородскую область