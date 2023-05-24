В Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на проезжую часть

В российском городе Белгороде, который расположен недалеко от границы с Украиной, вечером во вторник, 23 мая, с беспилотника на трассе было сброшено и взорвалось взрывное устройство, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом пишет Русская служба BBC.
"В Белгороде на автомобиль было сброшено взрывное устройство", - сказал в губернатор.
Гладков пишет, что по предварительной информации пострадавших нет, но пострадала одна машина. В соцсетях писали, что инцидент произошел на улице Белгородского полка рядом с местным железнодорожным вокзалом.
Позже глава региона добавил, что ПВО сбила дрон над Белгородским районом. Губернатор не указал и не сообщил, идет ли речь о том же аппарате, который, по его данным, ранее сбросил взрывное устройство в Белгороде.
Уже сообщалось, что ранее беспилотник сбросил взрывное устройство на крышу здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Белгороде после 23:00 в понедельник, 22 мая, вызвав пожар.
Также стало известно, что легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", российские граждане, воюющие на стороне Украины, провели операцию на территории Белгородской области России по созданию "зоны безопасности" для защиты украинского гражданского населения.
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