Валайнис: пока рано прогнозировать, будет ли избран новый президент в мае

Он вновь заявил, что СЗК примет решение о том, как голосовать, только утром в день выборов, и до этого еще есть время.

Говоря о том, по каким критериям СЗК будет решать, какого кандидата поддержать, Валайнис сказал, что очень важна уверенность в том, что президент сможет выполнить свои обещания и будет пользоваться поддержкой общества не только до, но и после своего избрания.

"Мы видим очень низкий рейтинг нынешнего президента и понимаем, что для выполнения этой миссии все же нужна поддержка народа, чтобы президент мог в полной мере выполнять свои обязанности. Если после всех этих кампаний мы ясно увидим, что их цель - сбор голосов, то вряд ли такой президент получит поддержку СЗК, потому что сразу после выборов он лишится поддержки населения, что совершенно не в интересах Латвии", - пояснил Валайнис.

Он не считает, что президентские выборы следует связывать с возможными изменениями в правительстве, а также подчеркивает, что вхождение в правительство не является для СЗК самоцелью. В то же время Валайнис раскритиковал нынешний Кабинет министров, назвав его недееспособным, и заявив, что в таком правительстве СЗК точно не хотел бы работать.

Главными ошибками правительства Валайнис назвал "барьеры и стены вокруг правительства", которые позволяют политикам легкомысленно относиться к важным решениям под предлогом того, что другое правительство сформировать невозможно. Однако сейчас внутри коалиции в известной мере началась паника, поскольку "появилась теоретическая вероятность того, что может быть и иначе", сказал Валайнис.